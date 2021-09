Deventer moordzaak-film De Veroordeling verkocht aan buitenland

De Nederlandse speelfilm De Veroordeling, over de Deventer moordzaak, is verkocht aan een flink aantal landen. De thriller van regisseur Sander Burger zal binnenkort te zien zijn in Frankrijk, Taiwan, Latijns-Amerika, de Baltische staten en Rusland. Dat heeft de verkoopagent donderdag bekendgemaakt

De Veroordeling is gebaseerd op het boek dat journalist Bas Haan over de geruchtmakende zaak over de moord op de weduwe Wittenberg schreef. De rechtbank veroordeelde ‘boekhouder’ Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast. Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond, zonder substantieel bewijs, dat ‘de klusjesman’ van de weduwe, Michaël de J., de moord zou hebben gepleegd.

De film laat vooral zien hoe het leven van Michaël de J. en zijn vriendin door de aantijgingen van De Hond in een hel veranderde. Eerder dit jaar maakte producent BIND ook de podcast De Deventer Mediazaak, over de mediadynamiek rond de zaak.

De hoofdrollen in De Veroordeling worden gespeeld door Fedja van Huet, Yorick van Wageningen en Lies Visschedijk. De film draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen.