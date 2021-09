Hamer: partijen blokkeerden elkaar uit angst voor beeldvorming

De zes politieke partijen die de afgelopen maanden met elkaar onderhandelden, wierpen “op andere gronden dan de inhoud” blokkades op, schrijft informateur Mariëtte Hamer in haar eindverslag. Ze blokkeerden elkaar niet uit inhoudelijke overwegingen, maar op basis van “de positionering van partijen ten opzichte van elkaar en de beeldvorming daarover”.

De partijen (VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie) waren daarnaast veel bezig met het “risico dat de eigen visie en inhoud te veel ondergesneeuwd raken”. Volgens Hamer vreesden sommige partijleiders daarom aan coalitieonderhandelingen te beginnen als slechts “een beperkt aantal partijen uit een bepaalde stroming”.

“Tijdens de gesprekken is er ook veel tijd besteed aan wat over elkaar in de media is gezegd”, schrijft Hamer in haar verslag. Dat is niet nieuw, maar “gezien de discussie over een open bestuurscultuur” zou het volgens de informateur goed zijn om hier bij nieuwe formatiegesprekken aandacht aan te besteden. Sowieso leken de partijen veel bezig met persoonlijke en politieke verhoudingen, concludeert een teleurgestelde Hamer. “Het gesprek over de inhoud wordt snel verlaten om het toch weer over de ‘wie met wie’ vraag te hebben.”