Heel Nederland kleurt rood op Europese coronakaart

Heel Nederland is nu rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Dat is het een na hoogste waarschuwingsniveau. Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland hadden die kleur al. De andere negen provincies gaan van oranje naar rood.

Een maand geleden was Nederland voor het laatst volledig rood. De verandering komt doordat het percentage positieve tests is gestegen. In de afgelopen twee weken bracht 4,4 procent van alle uitgevoerde tests een besmetting aan het licht. Vorige week stond dit op 3,5 procent. De grens ligt op 4 procent, en daarmee gaat elke provincie net over de grens tussen oranje en rood, ook als het aantal positieve tests er is gedaald.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.