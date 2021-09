Nederland wordt iets roder op de Europese coronakaart

Nederland kleurt donderdag een beetje roder op de kaart van coronagevallen in Europa. In Overijssel en Friesland is het aantal positieve tests zo gestegen dat zij van oranje naar rood gaan. Zij voegen zich bij Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland, die die waarschuwingskleur al hebben. Het is de eerste keer sinds eind juli dat het waarschuwingsniveau voor Nederland omhooggaat.

De rest van het land blijft op oranje staan. Utrecht zit net onder de grens. Als de stijging van het aantal coronagevallen daar doorzet, kan die provincie volgende week op rood uitkomen.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.

Het aantal coronagevallen in Nederland stijgt de laatste twee weken licht. Maar dat is niet gelijk verdeeld over het land. In de ene provincie is de toename groot genoeg om een hogere waarschuwingskleur te krijgen, in de andere provincie is de daling niet groot genoeg om een stap terug te doen.

Landen gebruiken de kaart van het ECDC om hun beleid te bepalen. Toen Nederland in juli donkerrood werd, was dat voor landen als Duitsland en Frankrijk aanleiding om strengere regels in te voeren voor Nederlanders die de grens wilden passeren.

In Duitsland neemt het aantal positieve tests de laatste weken snel toe. Ook in Scandinaviƫ is een stijging te zien. In Spanje lijkt het ergste voorlopig achter de rug. Een paar weken geleden was het hele land donkerrood, nu is het hele land rood. De uitbraak is onder controle in Polen, Tsjechiƫ, Slowakije, Hongarije en Roemeniƫ. Dat deel van Europa is al wekenlang een groen eiland tussen de oranje en rode landen.