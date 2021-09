Bijleveld vindt het onbegrijpelijk dat Afghanen terug zijn gegaan

Demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) vindt het “onbegrijpelijk” dat naar Nederland gevluchte Afghanen weer terug zijn gegaan naar hun geboorteland. Toen de evacuatie bezig was, werd het kabinet verrast door het grote aantal Nederlanders dat in Afghanistan verbleef ondanks een negatief reisadvies voor dat land.

“Ik vind het soms zelf wel onbegrijpelijk hoor dat mensen, terwijl ze hier naartoe gevlucht zijn, ook weer uiteindelijk daar naartoe zijn gegaan, terwijl de situatie al niet goed was”, zei Bijleveld vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Defensie heeft meer dan 2500 mensen uit Afghanistan gehaald, maar er zijn honderden achterblijvers.

Vorige week bleken meer dan 1250 Nederlanders in Afghanistan te verblijven. Het zou veelal gaan om mensen met Afghaanse wortels die op familiebezoek waren. Tot voor kort waren er nog lijnvluchten naar Afghanistan. Turkije en Qatar proberen het vliegveld van Kabul inmiddels weer operationeel te maken.

Het kabinet wil Nederlanders en Afghanen die hierheen mogen komen, zo snel mogelijk ophalen. Buitenlandse Zaken meldt ongeveer zeshonderd mensen in beeld te hebben met wie wordt gesproken over hulp bij het verlaten van Afghanistan. Het gaat om onder anderen Nederlanders, statushouders en familieleden die in aanmerking komen voor gezinshereniging.

Bijleveld zegt dat haar ministerie contact heeft met Afghanen die voor Defensie hebben gewerkt. Toen de evacuatie vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vorige week gedwongen moest stoppen, bleven er volgens Bijleveld een dertigtal tolken achter die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt in Afghanistan.

De Amerikanen kondigden in april aan dat hun troepen Afghanistan na twintig jaar zouden verlaten. Als uiterste datum werd 11 september genoemd. In de maanden daarna nam de radicaalislamitische Taliban het ene na het andere district over. Tot verrassing van het Westen en veel bezoekende Afghanen veroverden ze in augustus al Kabul.