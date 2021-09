Bijna 2600 nieuwe coronagevallen, gemiddelde iets omlaag

Na twee dagen met ruim 2800 nieuwe coronagevallen zijn er vrijdag iets minder positieve tests bijgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden 2576 positieve testuitslagen geregistreerd. Het gemiddelde daalde iets, na een paar dagen van stijging.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.491 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld bijna 2500 positieve tests per dag. Nederland zit de laatste twee weken op dat niveau.

In Amsterdam kregen 198 inwoners bericht dat het coronavirus was aangetroffen in hun neus- en keelholte. Rotterdam telde 180 bevestigde besmettingen en in Den Haag testten 115 mensen positief. Daarna volgen Enschede (52), Eindhoven (45), Groningen (42), Utrecht, Almere en Ede (elk 39) en Tilburg (37). In 47 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Het gaat om twee Amsterdammers, twee mensen uit Apeldoorn, twee uit Amstelveen en verder om inwoners van Utrecht, Almere en Brummen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 41 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld bijna zes per dag. Dat gemiddelde was de laatste paar dagen gedaald, maar is nu terug op het niveau van de maand ervoor.