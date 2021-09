Bijna 70 procent treinreizigers weer terug

Het aantal mensen dat de trein pakt, blijft stijgen. Nu de vakanties in het noorden en midden van het land voorbij zijn, is vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen de coronacrisis nog niet had toegeslagen, bijna 70 procent van de treinreizigers weer terug. In absolute aantallen was dinsdag met bijna 700.000 mensen die de trein pakten de uitschieter, meldt de NS vrijdag.

Sinds de versoepeling van het reisadvies in mei is er volgens de NS een continue stijging te zien in het aantal reizigers. September is traditioneel de drukste maand van het jaar op het spoor, aldus de vervoerder. “Door het einde van de vakantie beginnen veel mensen weer met werken en reizen studenten weer naar school. Daardoor zijn er veel scholieren en studenten in de trein te vinden.” Door de regels rond het thuiswerken blijft het aantal forenzen in de trein echter nog achter, geeft de NS aan.

De NS rijdt vanwege de verwachte toegenomen drukte sinds maandag weer alle forensentreinen, die voor corona werden ingezet om piekdrukte in de spits op te vangen. Sinds deze zomer reed NS al de volledige dienstregeling.