De Jonge: denkbaar dat werkgever om coronatoegangsbewijs vraagt

Het is “in sommige settings” denkbaar dat werkgevers hun personeel vragen om met een coronatoegangsbewijs aan te tonen dat zij gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, recent negatief zijn getest of al een infectie hebben doorgemaakt. Dat zegt demissionair zorgminister Hugo de Jonge, nog zonder concrete voorbeelden te noemen.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op dergelijke controles bij werknemers in het bedrijfsleven toe te staan. Zij zeggen dat werkgevers die mogelijkheid nodig hebben om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen.

“Ik vind ook dat op de werkvloer veel nadrukkelijker en indringender het gesprek over vaccinatie moet worden gevoerd”, zegt De Jonge. Hij vindt het ook logisch dat werkgevers willen weten of hun werknemers zijn inge├źnt. “De vraag mag gesteld worden.” Maar werknemers hebben wel het recht er geen antwoord op te geven, benadrukt hij.

De Jonge begrijpt ook dat in sommige werksituaties, bijvoorbeeld in de zorg, dan andere maatregelen getroffen moeten kunnen worden. Hij is met die sector in gesprek over wat op dat terrein al mogelijk is onder de huidige wetgeving.