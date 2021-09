De Jonge: kabinet wil coronatoegangsbewijzen breder toepassen

Het kabinet overweegt op meerdere terreinen coronatoegangsbewijzen breder toe te passen, zoals bijvoorbeeld in de horeca, bij evenementen, sportwedstrijden en in de sector kunst en cultuur. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zegt dat dit een denkbare mogelijkheid is waarover het kabinet op 14 september een besluit zal nemen. Dat besluit zal dan op 25 september ingaan, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het kabinet kondigde eerder aan dat er zo’n verplichting komt, maar die zou pas gaan gelden vanaf 75 bezoekers. Die grens wordt mogelijk losgelaten, meldt De Jonge. Door een breder gebruik van toegangsbewijzen, kun je volgens hem zo veel mogelijk weer mogelijk maken. “Er zijn meerdere scenario’s mogelijk maar dit zou een denkbare volgende stap kunnen zijn.”

Volgens De Jonge zorgt een groep van ongeveer 1,8 miljoen mensen die niet gevaccineerd zijn of geen immuniteit hebben opgebouwd na een corona-infectie, voor “een ingewikkeld dilemma” in het najaar. Het kan leiden tot duizenden nieuwe opnames in ziekenhuizen, mogelijk in een kort tijdsbestek.

Om opnieuw overbelasting van de zorg te voorkomen en de samenleving geen nieuwe beperkende maatregelen op te hoeven leggen, zal het coronatoegangsbewijs belangrijker worden, aldus De Jonge. De rek in de zorg is eruit en dat geldt ook voor de samenleving, vindt de minister.

Hij is niet bang dat hierdoor een tweedeling in de samenleving ontstaat. “Ik ben juist bang dat als het kabinet nĂ­et dit soort keuzes maakt, dat we het veel ingewikkelder maken in de samenleving en dat de spanning verder toeneemt.” Hij wijst daarbij op mensen die geen operatie kunnen krijgen, omdat een bed steeds wordt bezet door iemand die zich niet heeft laten vaccineren.

“90 procent van de corona-opnames in ziekenhuizen zijn niet-gevaccineerden. Die hadden er niet hoeven te liggen als ze zich wel hadden laten vaccineren. Wat denkt u dat dit voor spanning oplevert?” Een andere spanning is volgens hem dat de hele samenleving maatregelen krijgt opgelegd of dat veel evenementen niet door kunnen gaan, omdat een deel van de mensen zich niet laat vaccineren. “Dat kunnen we ook niet volhouden.” De Jonge vindt dat “we de vrijblijvendheid voorbij zijn. We rekenen echt op de verantwoordelijkheid van iedereen om uit deze pandemie te komen.”