De Jonge: nog geen oordeel, maar drukte Zandvoort schuurt

Voor de Formule 1 in Zandvoort gelden dezelfde regels als in andere sectoren, aldus zorgminister Hugo de Jonge. “Maar ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is”, zegt hij over de beelden waarop te zien is dat vele duizenden mensen door elkaar lopen op het evenement.

Een oordeel wil de demissionaire bewindsman nog niet vellen over hoe het eraan toegaat in Zandvoort. Handhaving van de regels is aan de gemeente zelf.

Hoewel meerdaagse festivals niet georganiseerd mogen worden, kon de Formule 1 in Zandvoort wel doorgaan, zij het met twee derde bezetting. Dat mocht omdat er met testen aan de poort wordt gewerkt, en het een geplaceerd evenement is waar mensen een stoel toegewezen krijgen. Maar op de beelden die op sociale media rondgaan, blijkt dat een grote groep mensen bij de ingang en bij kraampjes rondliep.

“Je moet wel naar je plek toe. Dat is onvermijdelijk”, reageert De Jonge. Het is volgens hem aan de burgemeester om te beoordelen of het buiten de tribunes is misgegaan met het handhaven van de regels.

Ook verschillende parlementariƫrs reageerden verontwaardigd op de drukte.