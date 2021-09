Defensie klaar met noodhulp Haïti

Defensie heeft de militaire noodhulpoperatie in Haïti beëindigd. Het marineschip Zr. Ms. Holland verleende de afgelopen twee weken bijstand in het land, dat op 14 augustus werd getroffen door een zware aardbeving. Inmiddels is Haïti begonnen met de wederopbouw. Daarbij spelen de Nederlandse militairen geen rol meer.

De bemanning van de Zr. Ms. Holland hielp onder meer bij het in kaart brengen van de schade en de hulpbehoefte in Haïti. Daarvoor werden ook een helikopter en snelle motorboten ingezet. Ook werd het patrouilleschip gebruikt om mensen en materieel te vervoeren en om bijvoorbeeld medische hulpgoederen, water en andere eerste levensbehoeften rond te brengen.

De commandant, kapitein-luitenant ter zee Harald van Rijn, noemt deze hulpverlening “een belangrijke en dankbare kerntaak” van Defensie. “Wij hebben bij mogen springen om mensen in nood te helpen. Mijn bemanning, de militairen die speciaal voor deze missie aan boord kwamen en ik kijken met voldoening terug op onze inzet bij en boven Haïti.”