Eerste zitting zaak-Nicky Verstappen zonder Peter R. de Vries

Bij het gerechtshof in Den Bosch is vrijdag de laatste voorbereidende zitting in de zaak van de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen. Vanaf november zal de zaak inhoudelijk behandeld worden. Het is de eerste zitting waar Peter R. de Vries, vertrouwenspersoon van de familie van Nicky, niet bij is. Hij werd afgelopen juli doodgeschoten in Amsterdam. Mede dankzij de aanhoudende aandacht van De Vries is de zaak nooit in de vergetelheid geraakt.

Nicky Verstappen uit Heibloem werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match verdachte Jos B. in beeld. De Limburger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky.

Direct na het vonnis liet de 58-jarige B. weten in hoger beroep te gaan, hij ontkent alle beschuldigingen. Het Openbaar Ministerie, dat vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging had geëist, tekende ook beroep aan.

Peter R. de Vries heeft altijd contact gehouden met de familie van Nicky en als misdaadverslaggever regelmatig aandacht gevraagd voor de zaak. Bij iedere zitting, zowel bij de rechtbank als daarna bij het hof, was hij samen met de familie aanwezig als woordvoerder en om ze te steunen. Zoon Royce de Vries liet eerder deze week in het tv-programma Khalid & Sophie weten dat hij vrijdag mee gaat naar het hof.