Grapperhaus: Zandvoort moet zelf drukte goed regelen

Het is aan Zandvoort om de drukte in de gemeente door de Formule 1-race in goede banen te leiden, vindt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus. De zogeheten lokale driehoek – de burgemeester, politie en justitie – is daarvoor verantwoordelijk, zegt hij naar aanleiding van een vraag over drommen mensen op straat die naar het circuit lopen. Foto’s daarvan staan op social media.

“In onze democratie ligt de besluitvorming en uitvoering bij de gemeente. “Daar moet ik me niet in gaan mengen nu. Plannen zoals die gepresenteerd zijn, duiden erop dat men het zeer strak gaat aansturen”, zei Grapperhaus voorafgaand aan de ministerraad.

“Ik heb vernomen dat men daar in Zandvoort zeer bovenop de maatregelen zit, om te kijken of die goed worden nageleefd. Ik begrijp ook dat sponsoren zich dat ook zelf gaan aantrekken.” De minister wijst erop dat de Formule1-race een geplaceerd evenement is. “Mensen worden dus geacht op hun stoel te blijven zitten.”

De minister gaat zelf niet naar Zandvoort dit weekend, hoewel hij het een “prachtig spektakel” noemt en het in de jaren zeventig op de voet volgde. “Het klinkt saai, maar ik ben dit weekend gewoon aan het werk, vanwege de voorbereiding van Prinsjesdag.”