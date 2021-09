Koningin Máxima opent nieuwe studiejaar mbo

Koningin Máxima opent vrijdag in Houten het nieuwe studiejaar op het mbo met een toespraak voor studenten en docenten. Het thema van de opening van het studiejaar 2021-2022 is ondernemen naar een betere toekomst.

Tijdens de openingsbijeenkomst bij de mbo-school Yuverta kunnen studenten, docenten en bestuurders met elkaar in gesprek over de rol die het mbo kan spelen bij duurzaamheid en innovatie.

Er zijn in totaal 500.000 studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland, verdeeld over 63 scholen. Het is de vierde keer dat het nieuwe studiejaar in het mbo wordt geopend met een officiële bijeenkomst. Tijdens de opening van het studiejaar 2020-2021 sprak premier Mark Rutte.