Lagere overheden: schiet op met kabinet

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft een heldere boodschap voor de formateur: schiet op met de vorming van een nieuw kabinet. Het IPO voert samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen gesprekken in Den Haag en windt er geen doekjes meer om. “Het moet afgelopen zijn met het gedoe van wie niet wil met wie, want er liggen grote kwesties te wachten. De zaken komen stil te liggen, er moeten besluiten worden genomen”, zegt Jaap Smit, voorzitter van het IPO en commissaris van de Koning in Zuid-Holland, die daarmee berichtgeving in het AD bevestigt.

Andere commissarissen ondersteunen zijn woorden. De Gelderse commissaris van de Koning John Berends zegt in de Gelderlander dat hij ge├»rriteerd is. “Kappen nu, daar in Den Haag. Wij worden er ook op aangesproken. Wij hebben de overheid nodig voor allerlei dossiers. Maar het enige dat er nu gebeurt, is een vlucht uit Den Haag van mensen uit het kabinet.”

De bestuurders van lagere overheden maken zich volgens Smit grote zorgen over hoe het formatieproces verloopt. “Er is sprake van ongeduld en ongenoegen.” Smit zegt zich aan te sluiten bij de woorden van oud-formateur Herman Tjeenk Willink eerder deze week. Die sprak van “plaatsvervangende schaamte dat er nog steeds niet over de inhoud wordt gesproken.” De provinciecommissarissen spuien hun kritiek ook bij hun eigen partijen.

“Er moeten ferme besluiten worden genomen over grote zaken als de woningbouw, de energietransitie en het stikstofprobleem. Dat heeft haast en moet gedaan worden door een stevig kabinet dat keuzes durft te maken. Je ziet nu al dat een demissionair kabinet zulke grote vraagstukken niet kan aanpakken. Er moet een kabinet komen met een breed draagvlak. Zoals het nu gaat, wordt het vertrouwen in de politiek en de democratie geschaad en dat moet ophouden”, aldus Smit.

Demissionair minister-president Mark Rutte wilde vrijdag voorafgaand aan de ministerraad geen vragen beantwoorden over de formatie.