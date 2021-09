Organisatie Dutch GP neemt maatregelen om fans beter te spreiden

De organisatie van de Dutch GP op het circuit van Zandvoort heeft extra maatregelen genomen om te zorgen voor een betere spreiding van de bezoekers aan de Formule 1. Na de eerste vrije training ontstond achter de hoofdtribune een grote mensenmassa, volgens de organisatie veroorzaakt door een technische storing bij de kassa’s van de horecaverkooppunten. Beelden van het opeengehoopte publiek zorgden voor veel ophef op de sociale media en leidden tot kritiek vanuit onder meer de politiek en de entertainmentsector.

“Het ziet er dan heel vervelend uit, omdat het op die plek heel druk werd”, zegt Dimitri Bonthuis, manager Covid-19 tijdens het GP-weekeinde. “Omdat het bij de kassa’s stokte, liep het terrein vol. Dat ging niet goed, al was het wel verklaarbaar. We hebben daar kritisch naar gekeken, om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. En stel dat we weer tegen zo’n situatie aanlopen, dan grijpen we sneller in.”

De organisatie stuurde honderden vrijwilligers die in eerste instantie bij de toegangspoorten de ticketscans en controle van de CoronaCheck-app deden naar het betreffende terrein, om de bezoekers op te roepen afstand te houden. Via de grote schermen en de speakers werd de toeschouwers gevraagd om consumpties op de tribune te nuttigen. De bijna 70.000 bezoekers hebben daar allemaal een vaste zitplaats. Ze moesten bij aankomst via de CoronaCheck-app aantonen dat ze gevaccineerd zijn, recent een negatieve coronatest hebben afgelegd of onlangs corona hebben gehad. Op het terrein hoeven de bezoekers onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

Volgens de organisatie is de eerste dag van het driedaagse race-evenement in de duinen “ordentelijk” verlopen. “De instroom van de oranje-fans verliep vloeiend. Er zijn geen files ontstaan en bezoekers arriveerden, zoals verwacht, voornamelijk te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer.”

Tijdens de twee vrije trainingen van de Formule 1 zaten of stonden bijna alle bezoekers op de tribunes. De raceliefhebbers kregen in de loop van de middag via pushberichten op hun telefoon de oproep om gespreid te vertrekken en bijvoorbeeld eerst naar het strand of een horecagelegenheid in Zandvoort te gaan, voordat ze terug naar huis zouden reizen.

Zowel zaterdag als zondag komen weer bijna 70.000 racefans naar Zandvoort. Zaterdag staan de derde vrije training en kwalificatie op het programma, zondag om 15.00 uur start de Formule 1-race. Max Verstappen, de huidige nummer 2 in het WK-klassement, is de grote publiekstrekker.