Oud-Kamerlid Van Dam mist ‘eigen verhaal’ CDA

Voormalig CDA-Kamerlid Chris van Dam vindt dat zijn partij “te weinig ons eigen christendemocratische verhaal” vertelt. CDA’ers schuwen daarnaast discussie, “omdat we dan bang zijn dat het door de wereld opgevat wordt als ‘onrust binnen het CDA’. Maar in dat opzicht wil ik juist meer ‘onrust binnen het CDA'”, zegt de partijprominent in de Hannie van Leeuwenlezing. Deze lezing wordt jaarlijks georganiseerd door jongerentak CDJA.

Van Dam zegt over het CDA dat “we te veel onze oren laten hangen naar groepen waarvan we denken dat ze in onze politiek ge├»nteresseerd zijn”. “Terwijl sommige mensen die werkelijk een hart hebben voor de christendemocratie, weggelopen zijn”. Van Dam vindt dat dit eigen verhaal ook te horen moet zijn op het bijzondere congres dat het CDA volgende week organiseert naar aanleiding van de crisis in de partij na het vertrek van het bekende Kamerlid Pieter Omtzigt. “Ik verwacht van onze partijleider en onze partijleiding een expliciet christendemocratisch geluid.”

Het CDA moet zich beter bewust zijn van de kernwaarden van de partij, zegt Van Dam verder. Hij verwijst naar een rapport over integriteitskwesties bij het CDA-Limburg, die volgens een commissie onder meer ontstonden doordat bestuurders de kernwaarden van het CDA uit het oog verloren. “Als je niet weet waar je werkelijk voor staat, dan kan het slecht aflopen. Ook met het landelijke CDA.”

Daarnaast moet het CDA volgens Van Dam het ‘program van uitgangspunten’ moderniseren. Rechtvaardigheid en menselijke waarde moeten centraal komen te staan, vindt hij.

Van Dam was vier jaar lang Kamerlid namens het CDA en voerde het woord over onderwerpen die voor de partij belangrijk zijn, waaronder de politie en de rechtspraak. Hij zat ook de Kamercommissie voor die de toeslagenaffaire onderzocht. Het kabinet stapte in januari op in reactie op het rapport van de commissie-Van Dam. Bij de verkiezingen werd Van Dam op een lage plek op de lijst gezet. Hij voerde een eigen campagne, maar kreeg niet genoeg voorkeursstemmen om in de Kamer te komen.

Na afloop van de lezing werd Van Dam gevraagd of hij zich kandidaat ging stellen voor het voorzitterschap van het CDA. “Ik ga eerst eens kijken wat ons congres ons brengt.” Maar hij wil wel kijken “of het zin heeft” om een gooi te doen naar die functie.