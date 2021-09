Van Ark neemt ontslag als minister om gezondheidsredenen

Demissionair minister Tamara van Ark voor Medische Zorg neemt ontslag om gezondheidsredenen. Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid nemen haar taken over, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Van Ark nam deze zomer zes weken rust, omdat ze nekklachten had. Ze geeft ook haar zetel in de Tweede Kamer op.

“De afgelopen weken heb ik stappen gezet om te herstellen van aanhoudende nekklachten. Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan. Dit werk, zowel in het kabinet als de Kamer, vraagt 100 procent en vaak meer en dat lukt nu niet. Ik weet ook niet wanneer dat wel zo is. Daarom heb ik besloten terug te treden”, laat ze in een verklaring weten.

Van Ark was de nummer twee op de kandidatenlijst van de VVD, de grootste partij in de volksvertegenwoordiging. Ze was eerder staatssecretaris van Sociale Zaken. Ze werd vorig jaar minister voor Medische Zorg nadat Bruno Bruins die functie had opgegeven. Hij was oververmoeid.