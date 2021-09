Zandvoort maakt zich op voor Formule 1-fans

Zandvoort maakt zich op om vanaf vrijdag 70.000 bezoekers per dag te ontvangen voor de Grand Prix. Het race-evenement begint vrijdag met de vrije trainingen, zaterdag is de kwalificatie en zondag de race.

De Formule 1-fans gaan vooral per fiets of met het openbaar vervoer naar de kustplaats. Auto’s komen Zandvoort niet in, parkeren kan alleen op parkeerterreinen in omliggende plaatsen. Het merendeel van de bezoekers rijdt naar een van de ‘Park & Bikes’, vanwaar ze het laatste stuk naar Zandvoort fietsen.

De meeste bezoekers die voor het ov kiezen, nemen de trein. De NS heeft de dienstregeling naar het station van Zandvoort stevig uitgebreid met 12 treinen per uur, goed voor 10.000 reizigers per uur. Er zijn ongeveer 300 extra NS-medewerkers aan het werk om reizigers te helpen snel hun weg te vinden naar het circuit en de doorstroom te bevorderen. Voor de bezoekers die met de bus komen rijdt er een speciale buslijn 33 vanaf station Haarlem naar een halte bij de boulevard van Bloemendaal aan Zee.