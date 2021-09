Zeldzame meldingen van bloedstolsel na Janssen-prik

Het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 33 meldingen binnengekregen van bloedstolsel in de aderen (veneuze trombose) van mensen die tegen corona waren ingeënt met het vaccin van Janssen. Daarmee zijn in Nederland nu circa 800.000 mensen ingeënt.

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA gaat nader onderzoek doen of het echt een bijwerking is. Al bij de goedkeuring van het vaccin werd er rekening meegehouden dat dit verschijnsel mogelijk kon optreden. Het zou iets vaker kunnen voorkomen na toediening van juist dit middel tegen corona.

Van de 33 patiënten is er niemand aan de trombose gestorven, aldus Lareb. Veneuze trombose is iets anders dan de zeer zeldzame bijwerking TTS (trombose met trombocytopenie syndroom), zo benadrukt Lareb; dat is een combinatie van stolselvorming en een laag aantal bloedplaatjes, die ook na coronaprikken is voorgekomen.