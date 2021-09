Bijna 2800 nieuwe coronagevallen

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend werden 2793 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er ruim tweehonderd meer dan tussen donderdagochtend en vrijdagochtend, toen werden, na correctie, 2561 positieve testuitslagen geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.729 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld ruim 2500 positieve tests per dag. Nederland schommelt al zo’n twee weken rond dat niveau.

In de gemeente Amsterdam kregen 221 inwoners een positieve test. Den Haag telde 172 bevestigde besmettingen en in Rotterdam testten 163 mensen positief. Daarna volgt Utrecht met 74 besmettingen en Eindhoven met 54.

Het aantal sterfgevallen steeg, net als gisteren, met negen. Het gaat in ieder geval om een Amsterdammer, een Rotterdammer en iemand uit Friesland. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 41 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld bijna zes per dag.