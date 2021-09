Gemeente Zandvoort: bij drukte extra maatregelen als het nodig is

Mocht het zaterdag tijdens de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort te druk worden op het terrein rondom het circuit, neemt de gemeente extra maatregelen. Dat zegt burgemeester David Moolenburgh in reactie op de kritiek dat de gemeente vrijdag kreeg op de racefans die door het dorp liepen zonder voldoende afstand te houden.

Nadat het vrijdagochtend tijdens piekmomenten te druk bleek te zijn, werd de looproute voor de uitstroom van het evenement in de middag al aangepast. Dit gaat zaterdag ook gebeuren, mocht het te druk zijn. De burgemeester gaat er vanuit dat de toe- en uitstroom van mensen beheersbaar gaat zijn, “maar wel druk”.

De kritiek op de grote aantallen racefans die vrijdag massaal door het dorp liepen noemt hij zeer begrijpelijk. “Zeker vanuit de evenementenbranche. Maar alles verloopt binnen de voorwaarden die vanuit Den Haag gesteld zijn.” Spannend vindt Moolenburgh de tweede dag van het massa-evenement niet. “In Zandvoort zijn we gewend dat er veel mensen tegelijk zijn.”

De horeca en de entertainmentsector reageerden vrijdag boos op de beelden van de mensenmassa in Zandvoort, die gedeeld werden via sociale media. Ook demissionair coronaminister Hugo de Jonge liet zich erover uit. “Ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is”, zei hij over de beelden waarop te zien was dat vele duizenden mensen door elkaar liepen op het evenement.