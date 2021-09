Grote drukte uittocht Formule 1-fans op tweede dag blijft uit

De uitstroom van fans van de Formule 1 die het circuit in Zandvoort verlieten was zaterdag groot, maar leidde niet tot grote drukte zoals vrijdag toen mensen tijdens een piekmoment niet voldoende afstand hielden. De gemeente Zandvoort had bezoekers na afloop van de kwalificatie opgeroepen de boulevard, strandtenten en/of het strand te bezoeken om de menigte na afloop van de wedstrijd te spreiden.

“Het is heerlijk weer om nog te blijven”, zei een woordvoerder van de gemeente aan het einde van de middag. Een deel van de bezoekers gaf gehoor aan de oproep, waardoor het vertrek van de kleine 70.000 bezoekers meer werd gespreid. Deze bezoekers gingen naar het strand of namen plaats in caf├ęs en strandtenten op en rondom de boulevard. Ook voegde de gemeente een extra route toe om opeenhopingen van racefans te voorkomen. Vrijdag werd ook al een extra looproute gebruikt toen het op piekmomenten te druk bleek te zijn. Het lukte toen niet om de coronamaatregel van 1,5 meter afstand te handhaven.

Racefans die zaterdag wel direct naar het station liepen, kregen soms – bijvoorbeeld vlak voor het opgaan van een loopbrug – te maken met kleine opstoppingen van mensen. Toch waren er weinig problemen met het houden van afstand. De sfeer onder het publiek was zaterdag aan het einde van de middag erg feestelijk nadat duidelijk was geworden dat Max Verstappen poleposition had veroverd voor de Grote Prijs van Nederland.

De horeca en de entertainmentsector reageerden vrijdag boos op beelden van de mensenmassa in Zandvoort, die gedeeld werden via sociale media. Ook demissionair coronaminister Hugo de Jonge liet zich erover uit. “Ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is”, zei hij over de beelden waarop te zien was dat vele duizenden mensen door elkaar liepen op het evenement.

De kritiek op de grote aantallen racefans die vrijdag massaal door het dorp liepen noemde burgemeester David Moolenburgh zaterdagochtend zeer begrijpelijk. “Zeker vanuit de evenementenbranche. Maar alles verloopt binnen de voorwaarden die vanuit Den Haag gesteld zijn.”

De Dutch Grand Prix begint zondag om 15.00 uur.