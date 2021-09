Lichte daling van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Ziekenhuizen behandelen zaterdag ongeveer evenveel coronapatiënten als een dag eerder. In totaal zijn er nu 654 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is één minder dan op vrijdag en drie meer dan op donderdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen de 600 en 700.

Op de intensive cares liggen iets minder coronapatiënten dan een dag eerder. Vrijdag ging het om 216, inmiddels gaat het om 212 patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 442 mensen met corona, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat waren er een dag eerder 439.

De afgelopen 24 uur zijn er 85 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er dertien meer dan vrijdag.

Coronapatiënten worden vanwege de drukte sinds eind juli waar nodig weer verspreid over het land. Sinds vrijdagochtend zijn twee mensen overgebracht naar een ziekenhuis in een andere regio.