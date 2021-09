Circuitdirecteur Zandvoort verwacht dat maatregelen weer werken

De organisatie van de Dutch Grand Prix in de Formule 1 verwacht dat de extra maatregelen die zaterdag genomen werden om opeenhopingen van bezoekers op het circuit te voorkomen, ook zondag zullen werken. Dat zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. Vrijdag ontstond er kritiek omdat duizenden toeschouwers tussen de twee trainingen dicht op elkaar stonden bij de horecapunten, volgens de organisatie veroorzaakt door een technische storing bij de kassa’s.

De organisatie nam daarop aanvullende maatregelen om bezoekers beter te spreiden. Er was onder meer extra entertainment voor de tribunes zodat mensen langer op hun stoelen bleven zitten en er waren extra vrijwilligers die instructies gaven aan bezoekers. “Dat gaf het gewenste resultaat”, zegt Van Overdijk. Volgens Jan Lammers, de sportief directeur, bleven bezoekers zaterdag na afloop lang hangen op het circuit. “Dat hielp ons enorm met de spreiding.”

Kritiek op de mensenmassa’s die dicht op elkaar stonden kwam voor een deel uit de evenementensector. Lowlands-baas Eric van Eerdenburg zei vrijdag “verbijsterd” te zijn door de beelden van de drukte bij het circuit in Zandvoort. “Dat dit mag en dat wij niet mogen.” De circuitdirecteur zegt zaterdag met mensen uit de entertainmentwereld te hebben gesproken. Hij stelt van hen te hebben vernomen dat zij blij zijn met het evenement. “Wij laten zien dat het allemaal weer kan, dat het veilig gebeurt”, aldus Van Overdijk.

Maar er is ook kritiek uit andere hoeken. Zo voert de groepering Extinction Rebellion zondag op de fiets actie in Zandvoort voor een uitstootvrije samenleving. Van Overdijk noemt dat een “keurig afgestemde actie”. “Als zij een podium krijgen is dat helemaal prima. Wij respecteren onze tegenstanders, maar we organiseren het voor onze fans.”

Max Verstappen gaat zondag in zijn Red Bull op jacht naar de zege in de Dutch Grand Prix. De Nederlandse thuisfavoriet start van poleposition. De race begint om 15.00 uur.