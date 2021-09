Coronademonstratie leidt tot volle straten in Amsterdamse centrum

Coronademonstranten zorgen zondag voor drukte in de straten in het centrum van Amsterdam. Volgens de gemeente waren er rond 12.00 uur zo’n 10.000 coronademonstranten op de Dam, maar volgens aanwezigen waren er veel meer betogers die in optocht door de stad trokken.

De stoet trok om 12.00 uur vanaf de Dam naar de Rozengracht, Marnixstraat en langs het Leidseplein. Vervolgens sloegen de demonstranten af naar de Utrechtsestraat, een vrij krappe straat waar geen afstand werd gehouden. In de Utrechtsestraat trok de demonstratie veel bekijks van bewoners, die uit hun ramen hingen. “Sluit je aan”, riepen de demonstranten naar hen.

De sfeer onder de demonstranten is gemoedelijk. Er klinkt muziek uit geluidsboxen en sommige groepen lopen op het ritme van een trommel. Mensen juichen en scanderen leuzen als “liefde, vrijheid, geen dictatuur”.

Volgens de organisatie van de demonstratie doen er zo’n zestig organisaties mee met de optocht, die ook een statement maken tegen “toeslagenaffaires, huizentekorten en de Groningen-affaire”. In de stoet zijn onder meer gele paraplu’s te zien en vlaggen van Gezond Verstand, Hart voor Vrijheid, Forum voor Democratie, Wakker Den Helder en andere steden van de ‘Wakker’ beweging. Ook is er een kleine kinderoptocht met een spandoek waarop staat ‘Kinderen voor vrijheid’.

De route van de demonstranten liep verder naar het Rembrandtplein, en trok langs de Blauwbrug naar de Stopera, het gemeentehuis van Amsterdam. Daarna gingen ze via het Amsterdam Centraal Station weer naar de Dam, waar rond 15.15 uur de eerste demonstranten aankwamen.