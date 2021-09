NFU doet eindbod voor tweejarig cao voor academische ziekenhuizen

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft zondagavond een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden. “Hiermee nemen de NFU en de academische ziekenhuizen (umc’s) hun verantwoordelijkheid om de impasse van de vastgelopen cao-onderhandelingen te doorbreken”, stelt de federatie.

Het eindbod kwam nadat de zorgvakbonden een ultimatum hadden gesteld. De bonden dreigden met acties bij academische ziekenhuizen. Als hun eisen niet voor 6 september zouden worden ingewilligd, zouden de medewerkers zondagsdiensten gaan draaien op doordeweekse dagen. In de ziekenhuiszorg is dat het ultieme stakingsmiddel.

Eerdere cao-onderhandelingen in de umc’s liepen vast, omdat er volgens werkgevers geen geld zou zijn.

“We willen en kunnen niet langer wachten op Den Haag gezien de zoveelste vertraging in de kabinetsformatie”, stelt NFU-voorzitter Margriet Schneider. “Daarom doen we nu een eindbod met verbeteringen op de huidige cao, waar wij en de vakbonden al grotendeels overeenstemming over hadden. Daarnaast bieden we een gerichte loonsverhoging voor die groep waar de achterstand het grootst is en een beperkte algehele loonsverhoging voor de rest van de umc-medewerkers.”