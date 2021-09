Ook zondag weer vroeg toeschouwers races Zandvoort op de been

Opnieuw is het al vroeg druk in Zandvoort. De verwachting is dat de badplaats ook zondag weer, net de twee vorige dagen, 70.000 bezoekers ontvangt voor de Formule 1 Grand Prix van Nederland. Op het station komt elke vijf minuten een volle trein aan. De fans lopen vervolgens richting het circuit.

Sommigen hebben een biertje bij zich, anderen kopen een verse croissant of iets te drinken bij een van de kinderen die vanuit een tuintje versnaperingen verkopen.

De NS verwacht zondag weer tienduizenden mensen naar Zandvoort te brengen, evenals voorgaande dagen. Volgens een woordvoerder van de NS is de aan- en afvoer van racefans goed verlopen.

De groepering Extinction Rebellion heeft aangegeven zondag op de fiets actie te voeren voor een uitstootvrije samenleving.

De organisatie van de Dutch GP heeft gezegd extra maatregelen te hebben genomen om te zorgen voor een betere spreiding van de bezoekers. Vrijdag ontstond onder meer achter de hoofdtribune een grote mensenmassa, volgens de organisatie veroorzaakt door een technische storing bij de kassa’s van de horecaverkooppunten. Beelden van de mensenmassa zorgden voor veel ophef op de sociale media en leidden tot kritiek vanuit onder meer de politiek en de entertainmentsector.