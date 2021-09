Voormalig D66-leider Pechtold: te vroeg voor minderheidscoalitie

Het is nog “veel te vroeg” voor een minderheidscoalitie, zei voormalig D66-leider Alexander Pechtold in het tv-programma Buitenhof. Hij vindt dat de partijen aan de formatietafel eerst over de inhoud moeten praten voordat besloten wordt dat een meerderheidscoalitie er niet in zit. Informateur Mariëtte Hamer concludeerde vorige week dat een meerderheidskabinet voorlopig niet gaat lukken.

Nu de koning niet meer betrokken is bij de formatie, is het volgens Pechtold aan alle partijen om er verantwoordelijkheid voor te dragen dat er een regering komt. De VVD heeft daar als grootste partij een voortrekkersrol in, vindt hij. VVD-leider Mark Rutte moet volgens Pechtold dan ook “gaan bewegen” en zich “niet zo vasthouden” aan CDA-leider Wopke Hoekstra.

De voormalig D66-leider vindt dat de VVD en D66 “een mooi stuk” hebben geschreven afgelopen zomer, met daarin “prachtige dingen” waar partijen aansluiting op kunnen vinden. Met fracties die minder aanknopingspunten zien, zoals de ChristenUnie, zou volgens Pechtold een “constructieve verbintenis” aangegaan moeten worden. Bovenal moeten “alle partijen” – ook zijn eigen D66 – niet langer “zwelgen in hun eigen gelijk” en gaan praten over de inhoud.

Hamer presenteerde afgelopen donderdag haar verslag van de afgelopen formatiefase. Daarin schreef zij dat de blokkade in de formatie niet bij één partij ligt, maar bij alle partijen die aan de formatietafel zaten. VVD en CDA willen niet samen in een coalitie met zowel de PvdA als GroenLinks, terwijl die linkse partijen elkaar niet willen loslaten. D66-leider Kaag ziet regeren met de ChristenUnie niet zitten en wil een zo “progressief mogelijke coalitie”.

Hamer was “zeer, zeer bezorgd” over de verslechterde verhoudingen in politiek Den Haag. Het is nodig dat er snel weer werkbare relaties komen, zegt ze, omdat anders zelfs een minderheidscoalitie op losse schroeven staat. Vroeger lukte het partijen uit het politieke midden wel om tot een coalitie te komen, en dat dit nu niet mogelijk lijkt vindt ze “curieus”.