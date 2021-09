Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft vrijwel gelijk

In totaal liggen nu 682 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen, slechts twee meer dan zondag. Op de intensivecareafdelingen zijn er per saldo 7 patiënten bijgekomen. Daar liggen nu 220 ernstig zieke mensen met Covid-19. Op verpleegafdelingen liggen volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 462 patiënten, vijf minder dan zondag.

In het aantal nieuwe opnames valt vooral het relatief lage aantal op verpleegafdelingen op. Daar kwamen het afgelopen etmaal 38 nieuwe coronapatiënten binnen, het laagste aantal sinds 15 juli. Intensive cares kregen 17 nieuwe patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

De ziekenhuizen hebben het momenteel aanmerkelijk drukker met corona dan een jaar geleden op dezelfde datum. Toen lagen op 6 september in totaal 138 patiënten in de ziekenhuizen, van wie 33 op de ic. Dat was voordat de tweede golf van besmettingen over het land heen kwam.