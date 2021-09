AOb: veel leerkrachten niet gerust op ventilatie tegen corona

Veel leerkrachten in het mbo, hbo en wo voelen zich in deze coronatijd nog steeds niet echt veilig op de werkplek, aldus onderwijsbond AOb op basis van een eigen enquête onder 2500 personen. Er is vooral ongerustheid over de ventilatie in de lokalen en collegezalen. Circa 20 procent is er wel gerust op, maar 70 procent denkt er anders over.

Bijna alle werknemers in genoemde onderwijssectoren zijn overigens wel tegen corona geprikt, aldus de AOb: van 92 procent in het mbo tot 97 procent in het wetenschappelijk onderwijs.

Meer dan de helft van de mensen die de enquête invulden verwacht verder dit najaar nog fysiek én online les te geven. De percentages lopen van 50 procent in het mbo tot 70 procent op de universiteiten. De deelnemers geven twee redenen aan: het voorkomen van het doorgeven van besmettingen en de voordelen die digitaal onderwijs ook biedt.