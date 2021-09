CDA’er Van der Molen tot eind dit jaar met ziekteverlof

Het overwerkte CDA-Kamerlid Harry van der Molen komt nog even niet terug in het parlement. Hij heeft langer nodig om volledig te herstellen en verlengt daarom zijn verlof tot eind dit jaar, meldt hij op Twitter. Van der Molen kondigde eind april aan dat hij vier maanden vervangen zou worden door Joba van den Berg.

Van der Molen was al overwerkt voordat hij met ziekteverlof ging. Wel was hij tijdens de zomerstop van het parlement aanwezig bij een extra coronadebat. “Het gaat beter”, zegt hij nu op Twitter. “Maar ik ben er nog niet.” Van den Berg zal hem daarom weer vervangen.

In zowel de Tweede Kamer als in het kabinet hebben verschillende politici de afgelopen tijd gas teruggenomen of zijn zelfs helemaal gestopt wegens gezondheidsklachten, die vaak te maken hebben met de hoge werkdruk aan het Binnenhof. Kamervoorzitter Vera Bergkamp zei eerder dit jaar dat ze hierover met demissionair premier Mark Rutte in gesprek wil.