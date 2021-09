Davina Michelle: Grand Prix was gewoon een festival

De Dutch Grand Prix in Zandvoort was gewoon een festival. Dat stelde zangeres Davina Michelle maandag in het programma HLF8. De zangeres trad zondag op bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort, waar zij het volkslied zong. “Dit was een festival, en daarom lag alles onder vuur”, aldus de zangeres in de SBS-talkshow van Johnny de Mol. “Wat ik deed was een ereding. Als ik was gevraagd om met een show gratis het publiek warm te houden, had ik het ook niet gedaan.”

Michelle denkt dat het demissionaire kabinet het nu niet meer kan maken om festivals nog steeds niet door te laten gaan. De entertainmentsector was de afgelopen weken woest omdat voetbalwedstrijden en de Grand Prix wel mochten, maar festivals en concerten niet. Ook ontstond er ophef nadat Joshua Nolet, de frontman van de band Chef’Special, bekend had gemaakt dat artiesten werd gevraagd gratis op te treden tijdens het evenement. Davina Michelle zei daarop dat zij slechts wilde optreden als andere artiesten betaald zouden krijgen. De organisatie van de Dutch Grand Prix besloot dat vervolgens te doen.

Bij de Grand Prix liep het publiek ook heen en weer, waren er optredens en logeerden gasten op een camping. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge erkende vrijdag te zien dat “de praktijk schuurt met de regels”. Volgens het kabinet mocht de Dutch Grand Prix doorgaan omdat het om een geplaceerd evenement ging. Prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort, stelde vrijdag dat de organisatie alles goed heeft gedaan.

“We hebben nu laten zien dat het gewoon kan”, beklemtoonde Davina in HLF8. “Er is geen verschil tussen dit evenement en de festivals. Dus let’s go!”