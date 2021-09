Dieren in Zandvoort hadden geen last van race, wel van helikopter

De wilde dieren die in de buurt van het circuit van Zandvoort leven, hadden niet zo veel last van de Grand Prix die daar afgelopen weekend werd gehouden. Ook van de tienduizenden toeschouwers merkten ze niet zo veel. Wel hadden de konikpaarden wat last van een helikopter. Dat is de eerste indruk van waterleidingbedrijf PWN, de beheerder van het natuurgebied naast het circuit.

Het circuit van Zandvoort ligt aan de rand van Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een gebied van 3800 hectare (38 vierkante kilometer). Studenten van de hogeschool Van Hall-Larenstein doen in opdracht van PWN onderzoek naar de natuur rond het circuit. In het gebied leven onder meer konikpaarden. Bij hen was één keer een “lichte vertoning van stress” te zien door een helikopter die overvloog. “De dieren sloegen niet op hol, maar ze vertoonden iets ander gedrag”, aldus een woordvoerder van het waterbedrijf.

In het natuurgebied leven ook wisenten (Europese bizons). Die zaten relatief ver van het circuit en hebben daardoor weinig meegekregen van de race. Over de damherten en Schotse hooglanders is nog niets bekend.

Tijdens het raceweekend kwam de wind uit het oosten. “Het geluid is niet naar het gebied achter het circuit gewaaid”, zegt de PWN-woordvoerder. Bovendien zijn de meeste dieren gewend aan “herrie van het circuit, ze zijn bijvoorbeeld gewend aan het geluid wanneer mensen er met oude auto’s racen”.

Volgens het waterbedrijf hielp het vooral dat de race in september werd gehouden. “Dat heeft ertoe bijgedragen dat de verstoring voor dieren beperkt is gebleven”, aldus PWN. De race van vorig jaar, die niet doorging vanwege de corona-uitbraak, stond op de kalender voor mei. Dat is midden in het broedseizoen van de vogels. “Voor vogels is dat een heel ongelukkige timing. Het gebied achter het circuit is dan echt een kraamkamer. Voor de natuur is de impact veel kleiner wanneer de race in september wordt gehouden. Dat is echt in het belang van de dieren.” PWN hoopt daarom dat de Grand Prix van Nederland ook de volgende jaren in september kan worden gehouden

Over het gedrag van de toeschouwers is PWN heel erg te spreken. “Vooraf waren we zeer bezorgd over de grote aantallen mensen. Eerst zouden er 110.000 mensen per dag komen. Uiteindelijk werd dat teruggeschroefd naar ongeveer 70.000, nog steeds ontzettend veel. We hebben de duinen afgesloten met hekken.” Verreweg de meeste mensen zijn uit de buurt van de duinen gebleven. Volgens PWN waren er niet heel veel overtredingen. De mensen die wel over de hekken klommen, zijn “onder begeleiding er weer uitgezet. Sommige mensen vonden het jammer dat ze betrapt waren, maar het heeft niet geleid tot incidenten. De sfeer was supergoed”.