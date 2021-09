FNV dreigt met acties academische ziekenhuizen, eindbod te laag

Leden van vakbond FNV die werken in de academische ziekenhuizen (UMC’s) bereiden zich voor op een staking op dinsdag 28 september. Ze willen die dag een zondagsdienst draaien. FNV Zorg & Welzijn vindt het eindbod dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) presenteerde enkele uren voor het verstrijken van de deadline ‘teleurstellend laag’.

De komende twee weken peilt de bond de reacties op het bod bij de leden in de zeven UMC’s. In de tussentijd gaan de voorbereidingen voor de staking door. Volgens het FNV gaan in het eindbod alleen verpleegkundigen en doktersassistenten er in salaris iets op vooruit. De meeste werknemers krijgen er 1 procent structurele loonsverhoging bij en een eenmalige uitkering van 750 euro bruto in drie jaar tijd.

“De NFU heeft de afgelopen 10 maanden continu aangegeven geen geld te hebben voor betere arbeidsvoorwaarden. Uit een onderzoek van adviesbureau EY bleek dat de UMC’s financieel gezien het meest gezond zijn van alle zorginstellingen met een solvabiliteit van meer dan 30 procent”, schrijft de bond.