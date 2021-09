Hardloopwedstrijd CPC Loop in Den Haag gaat niet door

De CPC Loop in Den Haag is afgelast. De hardloopwedstrijd zou op 26 september worden gehouden. “Na uitvoerig overleg met de gemeente Den Haag is vastgesteld dat het organiseren van een mega-evenement met ruim 40.000 deelnemers en een veelvoud aan toeschouwers op korte termijn niet realistisch is”, bracht organisator Golazo maandag naar buiten.

Het kabinet besluit volgende week vrijdag of de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld. Zo zou de 1,5 meterregel kunnen worden afgeschaft, als het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames dat toelaten. Een week na dat besluit stond de CPC Loop gepland. Organisator Mario Kadiks zegt in een verklaring: “De tijdnood is te hoog. Het vaststellen van de gewenste scenario‚Äôs voor deelnemers en publiek kan pas plaatsvinden nadat de nieuwe maatregelen van de regering bekend zijn gemaakt. Vervolgens moet de gemeente die toetsen en goedkeuren.”

Kadiks zegt dat hij niet wil wachten tot het laatste moment. “De deelnemers dienen tijdig te weten waar ze aan toe zijn.” Hij gaat er ook niet van uit dat de coronaregels later deze maand kunnen worden versoepeld.

Om dezelfde reden maakte Golazo eerder maandag bekend dat de Singelloop in Utrecht niet doorgaat.

De CPC Loop wordt doorgaans begin maart gehouden. Vanwege de corona-uitbraak was het al uitgesteld naar dit najaar. De volgende editie staat nu gepland voor 13 maart volgend jaar. De wedstrijd, die vroeger City-Pier-City Loop heette, is een van de grootste hardloopevenementen van Nederland. Deelnemers beginnen bij het Malieveld, gaan door de stad en langs het Scheveningse strand om na een halve marathon te finishen op het Malieveld. Daarnaast zijn er wedstrijden over kortere afstanden.

Wie dat wil, kan dit jaar wel meedoen aan een virtuele CPC Loop. Mensen kunnen zich hiervoor binnenkort gratis aanmelden. Vervolgens kunnen ze hun afstand afleggen “op een zelf gekozen parcours”.