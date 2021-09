Nabestaande MH17-ramp: ‘Ze weten dat wij weten dat ze liegen’

“Ze liegen, we weten dat ze liegen, en zij weten dat wij weten dat ze liegen”, zei Ria van der Steen, de eerste nabestaande die het woord mocht nemen tijdens de MH17-rechtszaak. De vrouw heeft maandag deze tekst van schrijver Solzjenitsyn in het Russisch voorgelezen “voor meeluisteraars van het Russische regime”.

Van der Steen, die haar vader Jan en stiefmoeder Neeltje is verloren, vindt dat deze tekst toepasbaar is op de houding van Rusland ten opzichte van de MH17-ramp. “Het traineren en het nepnieuws dat erop losgelaten wordt”, zo noemt ze als voorbeeld.

De vrouw voert als eerste van ongeveer negentig nabestaanden de komende drie weken het woord voor de rechtbank Den Haag, die voor het proces is uitgeweken naar het justitieel complex bij Schiphol. Van der Steen vertelde geëmotioneerd aan de rechtbank hoe een deel van haar brein niet kan bevatten dat ze haar lieve ouders is verloren. “Iedereen was welkom bij hen thuis. Ik mis ze allebei, nog steeds.”

MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne. Uit onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die niet doorhadden dat het om een passagiersvlucht ging. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders.

Het OM vervolgt vier mannen, drie Russen en een Oekraïner, voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp. Het gaat om rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen.