Nature Today: weinig wespen door combinatie van weersextremen

Veel mensen zaten deze zomer iets geruster in de tuin of op het terras: zelfs in de wespenmaand augustus waren er nauwelijks wespen te bekennen. De aaneenschakeling van weersextremen lijkt de belangrijkste verklaring, meldt de site Nature Today.

De hoeveelheid wespen varieert vaak sterk van plaats tot plaats, maar dit jaar lijkt het aantal wespen landelijk op een zeer laag niveau te liggen. Een rondgang van Nature Today langs bestrijdingsdiensten in verschillende regio’s bevestigt dat beeld. Het aantal meldingen van wespennesten komt niet verder dan 15 tot 20 procent van het aantal dat in een ‘gemiddeld’ jaar gemeld wordt. Het gaat zowel om de gewone wesp als de Duitse wesp, maar ook om de hoornaar.

Nature Today zet de weersomstandigheden dit jaar op een rijtje. In februari was het eerst intens koud, daarna zeer warm. Ook eind maart was het zeer warm, waarna het in april en mei weer erg koud was. Juni was weer recordwarm met zeer zware buien. Al met al leidde dat ertoe dat veel wespen te vroeg uit hun winterslaap ontwaakten, te weinig insecten konden vinden voor de larven, niet goed een nest konden starten of de kou en nattigheid niet hebben overleefd. Veel nesten zijn op die manier ‘uitgedoofd’.

Nature Today waarschuwt wel dat we daardoor een belangrijke functie van de wesp hebben moeten missen: ze vangen vliegen en muggen en eten ook eikenprocessierupsen en de vlinders daarvan.