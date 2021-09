Osse drugs- en wapenhandelaar Martien R. 16 jaar de cel in

Martien R. (50) is veroordeeld tot zestien jaar cel voor het leiden van een familienetwerk dat handelde in drugs en zware wapens. De rechtbank in Den Bosch legde de man uit Oss maandag de maximaal mogelijke celstraf op, deze is conform de eis.

De rechtbank noemde R. “de onbetwiste leider en regisseur” en sprak van “een schrikbarende inkijk in belevingswereld van de criminele organisatie”.

De hoofdverdachte uit Oss stond volgens de rechtbank aan het hoofd van een organisatie met daarin twaalf familieleden, waaronder enkele broers en zijn zoon Anton (27). Die laatste kreeg acht jaar. Rechterhand Arnold M. moet tien jaar de gevangenis in. In totaal waren er veertien verdachten. Zij kregen straffen variërend van anderhalf tot negen jaar. Behalve Martien R. kregen alle verdachten lagere straffen opgelegd dan was geëist.

Het Openbaar Ministerie reageerde direct na de uitspraak tevreden: “De verdachten zijn allemaal veroordeeld en de kopstukken kregen bijna even hoge straffen als geëist.” Justitie heeft al aangekondigd dat ook anderen die gelieerd zijn aan de organisatie nog worden vervolgd.

De zaak tegen R. en zijn medeverdachten was het grootste drugsproces dat ooit in Brabant speelde. Het kende een turbulente start in mei omdat nagenoeg alle verdachten én hun advocaten de zaak boycotten. Ze vreesden een oneerlijk proces.

Ruim vierhonderd agenten overspoelden in november 2019 het woonwagenkamp in Oss, waar veel van de verdachten wonen. Op het kamp bevond zich ‘het kantoor’, een schuur waarin leden van de vermeende bende bij elkaar kwamen. Volgens het OM spraken zij daar “over het afknippen van vingers, in brand steken van een woning en het neerschieten van concurrenten”. De politie had camera’s en afluisterapparatuur geplaatst. Daarmee werd de familie R. anderhalf jaar afgeluisterd. Dat leverde het grootste deel van het bewijs.