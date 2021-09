Ruim 2100 nieuwe coronagevallen, gemiddelde blijft gelijk

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat niet omhoog en niet omlaag. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2151 positieve tests geregistreerd, vrijwel evenveel als precies een week geleden. Daardoor blijft ook het gemiddelde zo goed als gelijk.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.713 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op ongeveer 2530 per dag. In de zeven dagen ervoor kreeg het RIVM 17.635 meldingen, gemiddeld 2519 per dag. Dat is een stijging van 0,4 procent.

Amsterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad kregen 126 inwoners te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Voor Amsterdam is dat het laagste aantal sinds 2 augustus. In Rotterdam waren er 99 positieve tests en voor die stad is dat het laagste aantal sinds 10 augustus. Daarna volgen Den Haag (80), Utrecht (56) en Zaanstad (48). In 69 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Precies een jaar geleden, op 6 september vorig jaar, meldde het RIVM 920 positieve tests. Dat was toen het hoogste aantal in bijna vijf maanden tijd. Het was het begin van de tweede golf. Ruim een maand later waren er voor het eerst meer dan 10.000 nieuwe gevallen in een dag tijd.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen dag met drie. Het gaat om inwoners van de gemeenten Zaanstad, Venlo en Landerd. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Wanneer een coronapatiƫnt overlijdt, duurt het even voor dit is gemeld en verwerkt. Een overlijden in het weekeinde wordt doorgaans in de loop van maandag gemeld en staat dan in de cijfers van dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht van het overlijden van 42 coronapatiƫnten. Nederland zit sinds begin augustus op dat niveau. Het is iets hoger dan het aantal sterfgevallen in juni en juli, maar het valt in het niet bij de situatie rond de jaarwisseling, vlak voor het begin van de vaccinatiecampagne. Toen kreeg het RIVM soms meer dan 150 meldingen van sterfgevallen per dag.