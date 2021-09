Universiteiten openen academisch jaar

Vrijwel alle universiteiten trappen maandag het nieuwe collegejaar af. Ze hopen dat de coronabeperkingen in de loop van het jaar verder kunnen worden versoepeld en dat studenten en docenten kunnen terugkeren naar de campus en elkaar weer kunnen bestoken met hun ideeën. De meeste openingsactiviteiten zijn zowel fysiek als online te volgen.

Op de Erasmus Universiteit Rotterdam spreekt onder anderen Kim Putters. Hij is er hoogleraar. Daarnaast is hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zanger Jeangu Macrooy, die Nederland dit jaar vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in Rotterdam, geeft een optreden voor de docenten en studenten.

Op de Vrije Universiteit in Amsterdam gaat Jacobine Geel, die daar theologie studeerde, online in gesprek met vier hoogleraren over “veerkracht van jongeren”. Oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher spreekt bij de Open Universiteit en demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs) is bij de opening van het jaar bij de Universiteit voor Humanistiek.

Uit protest is er maandag ook een alternatieve bijeenkomst, de “ware opening van het academisch jaar”. Die wordt gehouden door de FNV, de Landelijke Studentenvakbond, de Algemene Onderwijsbond en WOinActie. Zij reiken onder meer een paar protestprijzen uit, onder meer voor de universiteit met het duurste college van bestuur en met de meeste ‘wegwerpdocenten’.

De universiteit van Tilburg heeft als enige de opening al achter de rug. Die werd op 30 augustus gehouden.