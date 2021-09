Bijna evenveel coronapatiënten in ziekenhuis, instroom daalt iets

Ziekenhuizen behandelen bijna evenveel coronapatiënten als op maandag. In totaal zijn nu 678 mensen opgenomen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vier minder dan een dag eerder en twee minder dan op zondag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt nu al een maand tussen de 600 en 700.

De verpleegafdelingen hebben er netto één patiënt bijgekregen. Het totale aantal coronapatiënten daar steeg van 462 naar 463. Op de intensive cares kwamen vijf bedden vrij, het aantal patiënten daar daalde naar 215.

Bij 61 coronapatiënten waren de klachten zo erg, dat ze in de afgelopen 24 uur moesten worden opgenomen op een verpleegafdeling of een intensive care. Die lijn begint langzaamaan wat te dalen. In de afgelopen week registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld 73 nieuwe opnames per dag. Dat is het laagste gemiddelde sinds 23 juli.

Vergeleken met een jaar geleden hebben de ziekenhuizen het bijzonder druk. Op 7 september 2020 lagen er in totaal 140 coronapatiënten in de ziekenhuizen, gemiddeld ongeveer één per ziekenhuis. Dat was aan het begin van de tweede golf. Een maand later, op 7 oktober, was de bezetting in de ziekenhuizen zeven keer zo groot geworden. Het totale aantal opgenomen coronapatiënten kwam toen boven de duizend uit.