D66-leider Kaag houdt nog hoop op meerderheidskabinet

D66-leider Sigrid Kaag houdt nog hoop op een meerderheidskabinet. Ze wil niet uitsluiten dat het onder de nieuwe informateur toch tot een coalitie komt met een meerderheid in de Tweede Kamer. “Voor ons liggen alle varianten op tafel. Minderheid én meerderheid”, zegt Kaag in het debat over de formatie.

De nieuwe informateur Johan Remkes gaat “natuurlijk” een minderheidsvariant bespreken, aldus de D66-voorvrouw. “Maar ik denk dat het heel raar is om te doen of er tóch niet opties en mogelijkheden zijn om een meerderheidsvariant te krijgen. Dan zouden we de heer Remkes ook onderschatten.”

Verschillende partijleiders reageerden verbaasd op de uitlatingen van Kaag. In het rapport van de oude informateur, Mariëtte Hamer, stond immers dat een meerderheidskabinet nu niet mogelijk lijkt. Hamer adviseert een informateur aan te wijzen die onderhandelingen moet begeleiden “waarbij het op dit moment voor de hand ligt deze te richten op het vormen van een minderheidscoalitie”.

“Alle opties zijn langsgekomen”, zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers verontwaardigd. “Dan kunnen we toch niet, bijna zes maanden na de verkiezingen, zeggen: we gaan weer overnieuw beginnen. Alles ligt weer op tafel?”

Kaag verduidelijkte dat ze een meerderheidsvariant alleen niet wil uitsluiten. Er is volgens haar ook een variant mogelijk die “brede steun” geniet van de zes partijen VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.