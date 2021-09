Hoekstra: reactie op uithaal Kaag niet behulpzaam in formatie

CDA-leider Wopke Hoekstra denkt niet dat het behulpzaam is als hij reageert op de uithaal van D66-leider Sigrid Kaag naar demissionair premier en VVD-voorman Mark Rutte. “Het is al ingewikkeld genoeg”, zegt Hoekstra over de kwestie. “Het land wacht op stappen zetten in de formatie.”

Kaag haalde maandagavond in de H.J. Schoolezing uit naar het leiderschap van Rutte en de Haagse manier van politiek bedrijven. Ze sprak over “regelen en ritselen zonder visie” en “binnenskamers spelletjes spelen met partijpolitieke emotie”. Een reactie op die opmerkingen wil Hoekstra, van wie wordt verwacht dat hij waarschijnlijk doorpraat met de VVD en D66 over een mogelijk minderheidskabinet, niet geven.

Wel wijst hij op de woorden van voormalig informateur MariĆ«tte Hamer, die heeft benadrukt dat alle betrokken partijen verantwoordelijkheid dragen voor het verbeteren van de onderlinge verhoudingen. “Dat geldt voor mij en dat geldt voor de anderen”, aldus de CDA-voorman. In de afgelopen weken hebben de relaties een flinke deuk opgelopen, constateerde Hamer in haar verslag.