Jetten: Kaag uitte teleurstelling over Haagse spelletjes

D66-leider Sigrid Kaag heeft met haar uithaal naar VVD-leider Mark Rutte vooral haar teleurstelling willen uitspreken over de laatste maanden van de formatie. Daarin is het haar niet gelukt om de inhoud leidend te laten zijn, terwijl Kaag juist “grote inhoudelijke ambities heeft en daar wat mee wil doen”. Dat zei waarnemend fractievoorzitter Rob Jetten dinsdag bij de aftrap van het parlementaire jaar door de Stichting Machiavelli.

Kaag haalde maandagavond in de H.J. Schoolezing uit naar het leiderschap van Mark Rutte en de Haagse manier van politiek bedrijven. Ze sprak over “regelen en ritselen zonder visie” en “binnenskamers spelletjes spelen met partijpolitieke emotie”. Volgens Jetten zei Kaag niets nieuws in haar lezing en wilde ze het vooral over de inhoud hebben, waar “90 procent van haar lezing ook over ging.”

Kaag heeft “de Haagse spelletjes nog niet op die manier in de vingers en ze wil die ook niet aanleren”, aldus Jetten. Hij vond het een openhartige lezing waarin Kaag liet zien waar zij voor staat.