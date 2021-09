Nabestaanden ramp MH17 hekelen ‘arrogant’ Rusland

Verschillende nabestaanden hebben in hun verklaringen bij de rechtbank hard uitgehaald naar Rusland en de ontkennende houding van het land ten opzichte van de MH17-ramp. “De leugens die zijn uitgesproken zijn al een misdaad op zich. Zoveel gebrek aan respect voor mensenlevens is misselijkmakend”, sprak de Australiër David Horder dinsdag.

Horder is bij de vliegramp zijn ouders verloren. De man kampt, net als zijn twee broers, nu met een posttraumatische stressstoornis. “Ik moest dealen met een overweldigend verlies terwijl Rusland ondertussen bezig was met een nepnieuws-campagne. Nu, zeven jaar later, constateer ik dat wij allemaal levenslang hebben gekregen. Het is tijd voor de schuldigen om de waarheid te vertellen”, aldus Horder. Landgenoot James Rizk, die ook beide ouders verloor, sprak maandag al over de misleidende informatie die Rusland verspreidde. “Iedereen kan zien hoe arrogant het land is.”

Sabine van Doorn verloor haar dochter, schoonzoon en twee jonge kleinkinderen. “Na zoveel jaren realiseer je je dat het niet beter gaat. Het is alleen langer geleden.” Volgens de vrouw komt steeds een conclusie naar voren: “de achteloosheid waarmee deze daders 298 mensen hebben vermoord.”

Ook de vader van de omgekomen tiener Elsemiek, Hans de Borst, zegt naar zijn gevoel nog steeds “in fase 1 van de rouw te zitten. Verdriet, woede, ongeloof. Dat blijft, na al die jaren van desinformatie en alles onder het tapijt vegen.”

Ongeveer negentig nabestaanden voeren de komende weken het woord over hun dierbaren bij de rechtbank Den Haag, die voor het proces is uitgeweken naar het justitieel complex bij Schiphol.

MH17 werd op 17 juli 2014 neergehaald in Oost-Oekraïne. Uit onderzoek is gebleken dat dit met een Buk-raket van Russische makelij is gedaan, waarschijnlijk door pro-Russische separatisten die dachten dat het om een militair vliegtuig ging. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders.

Drie Russen en een Oekraïner worden vervolgd voor hun vermeende betrokkenheid bij de ramp, rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko. Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de rest heeft niet gereageerd op de oproepen van de rechtbank.

Maandag maakte de rechtbank bekend niet voor september 2022 uitspraak te doen in de zaak. Vanaf half november dit jaar wordt het requisitoir van het Openbaar Ministerie verwacht, dat uitmondt in een strafeis.