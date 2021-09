Rutte: stroeve en lange formatie slechte zaak

Dat de kabinetsformatie bijna een halfjaar na de verkiezingen nog steeds niet op gang is gekomen is “niet goed”, vindt VVD-leider Mark Rutte. “Ik ben daar persoonlijk niet blij mee. Het is een slechte zaak”, zei hij in het debat over de vastgelopen kabinetsformatie. Als leider van de grootste partij “voel ik daar zelf een bijzondere verantwoordelijkheid”, aldus Rutte aan het begin van dat debat.

Nederland staat volgens Rutte voor grote uitdagingen, nu de coronacrisis voorbij lijkt te zijn en de economie en zorg zich moeten herstellen. Daarom is het volgens hem belangrijk dat er snel een nieuw kabinet komt. Hij hoopt op een kabinet dat de begroting voor volgend jaar, dat is ontworpen door het demissionaire kabinet, nog op tijd kan bijsturen.

In het debat wordt gesproken over een minderheidskabinet. Volgens voormalig informateur Mariƫtte Hamer is dat momenteel de enige overgebleven optie. Rutte diende direct een voorstel in om VVD-prominent Johan Remkes als nieuwe informateur naar voren te schuiven. Die moet de formatie uit het slop halen.