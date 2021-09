Rutte wil niet reageren op kritiek van Kaag

VVD-leider Mark Rutte wil niet ingaan op de kritiek die D66-leider Sigrid Kaag in haar HJ Schoo-lezing op hem gaf. “Ik zeg er helemaal niets over. Ik moet mijn energie richten op het vormen van een kabinet”, zei hij dinsdag voor aanvang van een debat over de formatie.

Kaag noemde in haar lezing Rutte niet bij naam, maar gaf impliciet wel kritiek. Ze bekritiseerde onder meer het “regelen en ritselen” van de demissionaire premier.

De kritiek komt op het moment dat de formatie muurvast zit. Kaag wil dat de VVD stappen zet om hieruit te komen. De D66-leider zei voor het debat dat ze niks nieuws heeft gezegd. “Ik zeg het al 1,5 jaar.” Ze zei verrast te zijn over de “ophef” die haar lezing maandagavond heeft veroorzaakt.