VVD gaat nog niet in op sneer van D66-leider Kaag

De VVD wil vooralsnog niet reageren op de uithaal van D66-leider Sigrid Kaag richting VVD-leider Mark Rutte en de Haagse manier van politiek bedrijven, die haar niet bevalt. De liberalen wachten het debat over de formatie af, dat later dinsdag plaatsvindt. Rutte en Kaag doen daar beiden aan mee.

Kaag zei in de H.J. Schoolezing maandagavond dat in politiek en bestuurlijk Den Haag “de nodige lessen” zijn te leren, “als het gaat om medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur. Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons ‘landje’ toch wel is.” Hierin is Rutte ondubbelzinnig in te herkennen, net als haar opmerking over politieke managers.

“Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan, als politiek niet langer als middel wordt gezien maar als doel op zich, als beheren en accommoderen zijn uitgegroeid tot hoogste ideaal, betaalt de samenleving daarvoor de hoogste prijs”, aldus Kaag in de lezing, die is vernoemd naar een oud-hoofdredacteur van Elsevier.