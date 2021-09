Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen daalt licht

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is weer heel licht gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 671 mensen aan Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er zeven minder dan op dinsdag en elf minder dan op maandag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt nu al ruim een maand tussen de 600 en 700.

Op de verpleegafdelingen werd het iets rustiger. Het aantal coronapatiënten daar daalde met elf naar 452. Op de intensive cares kwamen er netto vier patiënten bij. De artsen en verpleegkundigen op die vleugels hebben nu 219 ernstig zieke mensen met corona onder hun hoede.

Bij 81 mensen waren hun coronaklachten zo ernstig, dat ze in de afgelopen dag in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gemiddeld bijna 74 nieuwe opnames per dag. Dat is iets hoger dan het weekgemiddelde op dinsdag, maar het is wel lager dan in de weken ervoor.

Vergeleken met een jaar geleden hebben de ziekenhuizen het bijzonder druk. Op 8 september 2020 lagen er in totaal 146 coronapatiënten in de ziekenhuizen, gemiddeld ongeveer één per ziekenhuis. Dat was aan het begin van de tweede golf. Een maand later, op 8 oktober, was de bezetting in de ziekenhuizen meer dan zeven keer zo groot geworden en behandelden ziekenhuizen 1070 coronapatiënten.